Везут оружие в космос: Рогозин обвинил США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что США предпринимают попытки вывести оружие в космос.
«Да, мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми. Будем максимально этому препятствовать», — сказал Рогозин.
Он заверил, что России «есть чем ответить» США на попытки размещения оружия в космосе.
В декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп заявил, что в стране были созданы Космические войска. В марте стало известно, что Космические силы США получили первое наступательное оружие — противокоммуникационную систему (Counter Communications System, CCS) Block 10.2. В российском МИД назвали перспективу размещения американского оружия на орбите «опасным сценарием» и подчеркнули, что Россия будет противостоять такому развитию событий.