Илон Маск впервые отправляет людей в космос

Американский космический корабль Crew Dragon и ракетоноситель Falcon 9, созданные компанией Илона Маска SpaceX, впервые отправятся в космос с людьми на борту. Полет станет последним испытанием пилотируемого аппарата перед началом их штатного использования. Первые испытания Crew Dragon начались в 2019 году, до сих пор полеты были беспилотными.
Экипаж состоит из двух астронавтов NASA: командира корабля Дугласа Херли и полетного специалиста Роберта Бенкена. Кроме того, что они должны будут оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту, Херли и Бенкен проверят на прочность новые скафандры от SpaceX. Полет займет примерно сутки.
Запуск запланирован на 23:33 по московскому времени 27 мая, трансляцию будут вести онлайн на YouTube-канале NASA.
Запуск произойдет со стартового комплекса 39A космодрома имени Кеннеди во Флориде — в 1969 году оттуда на корабле Apollo-11 к Луне отправились Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз. Астронавты Бенкен и Херли проведут на станции три месяца.
Последние девять лет американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз». «Мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев, — сказал глава »Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин. — Это естественный процесс — такая великая могучая держава, как США, представляю, что они переживали все эти девять лет, не имея возможности на своих кораблях доставлять астронавтов на МКС… Пожелаем им успеха в профессиональном плане».