Илон Маск впервые отправляет людей в космос

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Американский космический корабль Crew Dragon и ракетоноситель Falcon 9, созданные компанией Илона Маска SpaceX , впервые отправятся в космос с людьми на борту. Полет станет последним испытанием пилотируемого аппарата перед началом их штатного использования. Первые испытания Crew Dragon начались в 2019 году, до сих пор полеты были беспилотными.

Экипаж состоит из двух астронавтов NASA : командира корабля Дугласа Херли и полетного специалиста Роберта Бенкена. Кроме того, что они должны будут оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту, Херли и Бенкен проверят на прочность новые скафандры от SpaceX. Полет займет примерно сутки.

Запуск запланирован на 23:33 по московскому времени 27 мая, трансляцию будут вести онлайн на YouTube-канале NASA.

Запуск произойдет со стартового комплекса 39A космодрома имени Кеннеди во Флориде — в 1969 году оттуда на корабле Apollo-11 к Луне отправились Нил Армстронг , Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз . Астронавты Бенкен и Херли проведут на станции три месяца.