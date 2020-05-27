Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Космический корабль Илона Маска впервые доставит космонавтов на МКС 

+1 2 часа назад
Илон Маск впервые отправляет людей в космос
Фото: flickr.com / NASA
Американский космический корабль Crew Dragon и ракетоноситель Falcon 9, созданные компанией Илона Маска SpaceX, впервые отправятся в космос с людьми на борту. Полет станет последним испытанием пилотируемого аппарата перед началом их штатного использования. Первые испытания Crew Dragon начались в 2019 году, до сих пор полеты были беспилотными.
Экипаж состоит из двух астронавтов NASA: командира корабля Дугласа Херли и полетного специалиста Роберта Бенкена. Кроме того, что они должны будут оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту, Херли и Бенкен проверят на прочность новые скафандры от SpaceX. Полет займет примерно сутки.
Запуск запланирован на 23:33 по московскому времени 27 мая, трансляцию будут вести онлайн на YouTube-канале NASA.
Запуск произойдет со стартового комплекса 39A космодрома имени Кеннеди во Флориде — в 1969 году оттуда на корабле Apollo-11 к Луне отправились Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и Майкл Коллинз. Астронавты Бенкен и Херли проведут на станции три месяца.
Последние девять лет американские астронавты летали на МКС на российских кораблях «Союз». «Мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев, — сказал глава »Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин. — Это естественный процесс — такая великая могучая держава, как США, представляю, что они переживали все эти девять лет, не имея возможности на своих кораблях доставлять астронавтов на МКС… Пожелаем им успеха в профессиональном плане».
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
+1: последние новости
Переболевшим COVID-19 следует пройти обследование легких, почек и мозга — эксперт Переболевшим COVID-19 следует пройти обследование легких, почек и мозга — эксперт Космический корабль Илона Маска впервые доставит космонавтов на МКС Космический корабль Илона Маска впервые доставит космонавтов на МКС Биологи открыли новый половой гормон Биологи открыли новый половой гормон
Комментарии 18
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Нил Армстронг , Майкл Коллинз , Роскосмос , SpaceX , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Сжали с обеих сторон: США обиделись на перехват
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Муж с помощью кобры убил жену ради денег
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение