Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астронавты поднялись на борт Crew Dragon перед планируемым запуском к МКС 

ТАСС 1 час назад
Астронавты поднялись на борт Crew Dragon
Фото: Reuters
Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт корабля Crew Dragon компании SpaceX, который планируется в среду запустить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к Международной космической станции (МКС). Трансляция подготовки к старту ведется на сайте американского космического ведомства.
Астронавты, а также специалисты NASA и SpaceX прибыли к стартовой площадке на автомобилях компании Tesla. Ее, как и SpaceX, возглавляет предприниматель Илон Маск. Как отметили диспетчеры запуска, на номерных знаках автомобилей значится: "курс — на МКС".
Перед отправкой астронавты попрощались с близкими. С ними побеседовали Маск и глава NASA Джим Брайденстайн. На космодроме также находится вице-президент США Майкл Пенс, ожидается, что прибудет и американский лидер Дональд Трамп.
В ближайшее время специалисты в очередной раз проверят все системы корабля и скафандры астронавтов. После этого люки Crew Dragon будут закрыты.
Старт корабля с Хёрли и Бенкеном на борту в среду намечен на 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 мск), а стыковка с МКС — на 28 мая. Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
ТАСС: последние новости
NASA может провести трансляцию старта Crew Dragon из отсека экипажа NASA может провести трансляцию старта Crew Dragon из отсека экипажа США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Илон Маск отметил, что ему нравится звучание русского языка Илон Маск отметил, что ему нравится звучание русского языка
Комментарии 1
Наука и техника , Майкл Пенс , Илон Маск , Дональд Трамп , SpaceX , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Власти Чувашии отреагировали на иск Игнатьева к Путину
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Видео
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
В столице усилят масочный режим
01:03
В столице усилят масочный режим
Новости Москвы
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
01:33
«Попал в секту»: дочь о насилии Успенского
Общество
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Собянин дал обещание Путину
07:56
Собянин дал обещание Путину
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение