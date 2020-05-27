Астронавты поднялись на борт Crew Dragon

Астронавты NASA Даглас Хёрли и Роберт Бенкен поднялись на борт корабля Crew Dragon компании SpaceX , который планируется в среду запустить с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к Международной космической станции (МКС). Трансляция подготовки к старту ведется на сайте американского космического ведомства.

Астронавты, а также специалисты NASA и SpaceX прибыли к стартовой площадке на автомобилях компании Tesla. Ее, как и SpaceX, возглавляет предприниматель Илон Маск . Как отметили диспетчеры запуска, на номерных знаках автомобилей значится: "курс — на МКС".

Перед отправкой астронавты попрощались с близкими. С ними побеседовали Маск и глава NASA Джим Брайденстайн. На космодроме также находится вице-президент США Майкл Пенс , ожидается, что прибудет и американский лидер Дональд Трамп

В ближайшее время специалисты в очередной раз проверят все системы корабля и скафандры астронавтов. После этого люки Crew Dragon будут закрыты.

Старт корабля с Хёрли и Бенкеном на борту в среду намечен на 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 мск), а стыковка с МКС — на 28 мая. Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме Crew Dragon был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавтов доставляют на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.