Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маятниковые узлы изготовят групповым методом 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Маятниковые узлы изготовят групповым методом
Фото: Популярная механика
Специалисты центра микроэлектроники холдинга «Российские космические системы» разработали технологию группового изготовления маятниковых узлов чувствительных элементов акселерометров.
Как сообщают «Российские космические системы», начало серийного производства на основе новой технологии позволит существенно снизить стоимость этих важнейших элементов систем навигации и управления космической и авиатехники. Использование микромеханических маятниковых узлов чувствительных элементов акселерометров дает возможность построения широкой гаммы приборов для систем навигации и управления объектами.
В центре микроэлектроники РКС разработаны две технологии группового изготовления кремниевых маятниковых узлов емкостного и компенсационного типа. Также разработана технология группового изготовления кварцевых маятниковых узлов компенсационного типа. На основе новых технологий в РКС освоено мелкосерийное производство маятниковых узлов. Во всех технологиях используются 100-миллиметровые пластины, что позволяет заметно снизить затраты при их изготовлении.
Ведущий инженер-конструктор Раменского приборостроительного завода Александр Кожанов отметил, что устройства удовлетворяют сегодняшним потребностям и применяются при создании приборов для платформенных и бесплатформенных навигационных систем. Разработка РКС удостоена золотых медалей Московского Международного салона изобретений «Архимед» и Международной выставки инноваций и изобретений в Макао.
Видео дня. Чиновника-хама в Ярославле ждет служебная проверка
Популярная механика: последние новости
Хакеры научились взламывать почти любой iPhone Хакеры научились взламывать почти любой iPhone Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом Ученые нашли рай на Земле Ученые нашли рай на Земле
Комментарии
Наука и техника , Технологии , РПЗ , Российские космические системы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина развода Гагариной
Названа причина развода Гагариной
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Лоза ответил Кикабидзе
Лоза ответил Кикабидзе
Видео
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила его в бегство и попала на видео
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
00:54
Опубликовано видео подготовки военной техники к параду Победы
Армия Войска
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
00:55
Отказавшийся выйти на лед Байкала маламут попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
00:31
Опубликовано видео последствий урагана в Кузбассе
Происшествия
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
00:19
Россию заподозрили в ударе по турецкой колонне
Армия Африка
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
07:56
Собянин анонсировал новые шаги выхода из ограничений
Новости Москвы
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
00:08
Зависшая при падении в воздухе девушка попала на видео
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение