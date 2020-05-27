Маятниковые узлы изготовят групповым методом 

Специалисты центра микроэлектроники холдинга «Российские космические системы» разработали технологию группового изготовления маятниковых узлов чувствительных элементов акселерометров.

Как сообщают «Российские космические системы», начало серийного производства на основе новой технологии позволит существенно снизить стоимость этих важнейших элементов систем навигации и управления космической и авиатехники. Использование микромеханических маятниковых узлов чувствительных элементов акселерометров дает возможность построения широкой гаммы приборов для систем навигации и управления объектами.

В центре микроэлектроники РКС разработаны две технологии группового изготовления кремниевых маятниковых узлов емкостного и компенсационного типа. Также разработана технология группового изготовления кварцевых маятниковых узлов компенсационного типа. На основе новых технологий в РКС освоено мелкосерийное производство маятниковых узлов. Во всех технологиях используются 100-миллиметровые пластины, что позволяет заметно снизить затраты при их изготовлении.