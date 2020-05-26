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Астрономы обнаружили «Кольцо Огня» в ранней Вселенной 

Реальный мир космоса и ещё 1 6 часов назад
Астрономы обнаружили «Кольцо Огня» в ранней Вселенной
Фото: Реальный мир космоса
В первые дни существования Вселенной, 10,8 миллиардов лет назад, астрономы обнаружили галактику, носящую боевые шрамы после космической драки. Не в форме капли или диска, как большинство галактик, а гигантского пончика — с огромной дырой, пробитой прямо через центр.
Это классифицирует ее как редкий тип галактики, известный как кольцевая галактика, и подобное редко встречается даже среди такого типа — ее форма выкована не внутренними процессами, а столкновением, в результате которого ее ядро ​​оторвалось, когда другая галактика пролетела сквозь него.
Галактика называется R5519, и это первая кольцевая галактика, найденная за несколько сотен световых лет от нас, что делает ее единственным известным таким объектом в ранней Вселенной.
«Это очень любопытный объект, которого мы никогда раньше не видели», — сказал астроном Тяньтянь Юань из Центра совершенства космической астрофизики в трех измерениях (ASTRO 3D) ARC в Австралии.
«Она выглядит странно и знакомо одновременно».
Внешний край кольца R5519 довольно большой, около 42 400 световых лет. Дыра, пробитая в середине, имеет диаметр около 17 612 световых лет, без видимых следов звездной выпуклости, которая обычно заполняет центр галактики.
Некоторые кольцевые галактики, по-видимому, имели относительно мирные образования, образованные такими процессами, как орбитальный резонанс или аккреция материала из другой близлежащей галактики.
Кроме того, R5519 демонстрирует высокую скорость звездообразования в своем кольце — каждый год появляется около 80 солнечных масс новых звезд. Это наводит на мысль о гравитационном разрушении — скажем, из-за того, что другая галактика пробивает R5519, посылая волны, распространяющиеся радиально наружу.
Когда эти волны толкают и конденсируют газ и пыль в галактике, это вызывает образование звезд, способствуя гравитационному коллапсу сгустков пыли, которые превращаются в звезды.
В локальной Вселенной кольцевые галактики этого типа встречаются крайне редко — в 1000 раз реже, чем кольцевые галактики, образованные менее разрушительными процессами. По словам исследователей, открытие R5519 говорит о том, что кольцевые галактики в ранней Вселенной были столь же редки, как и в более поздние времена.
Исследование опубликовано в Nature Astronomy.
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