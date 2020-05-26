В НАСА готовятся к испытательному старту Crew Dragon

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Подготовка к запланированному на среду тестовому пилотируемому старту Crew Dragon идет в соответствии с графиком, все команды готовы к старту, сообщила на брифинге руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Кэтрин Лойдерс.

"Сегодня мы провели предполетный анализ… Все команды готовы к старту, мы продолжаем идти к реализации нашей миссии", — сказала представитель НАСА.

По ее словам, состоявшееся 22 мая статическое испытание двигателей ракеты-носителя Falcon 9 прошло успешно, а генеральная репетиция старта на следующий день "прошла с опережением графика".

"Мы продолжаем соблюдать осторожность, чтобы все прошло как нужно", — добавила Лойдерс.