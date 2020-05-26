В НАСА готовятся к испытательному старту Crew Dragon

Подготовка к запланированному на среду тестовому пилотируемому старту Crew Dragon идет в соответствии с графиком, все команды готовы к старту, сообщила на брифинге руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Кэтрин Лойдерс.
"Сегодня мы провели предполетный анализ… Все команды готовы к старту, мы продолжаем идти к реализации нашей миссии", — сказала представитель НАСА.
По ее словам, состоявшееся 22 мая статическое испытание двигателей ракеты-носителя Falcon 9 прошло успешно, а генеральная репетиция старта на следующий день "прошла с опережением графика".
"Мы продолжаем соблюдать осторожность, чтобы все прошло как нужно", — добавила Лойдерс.
Первый испытательный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon состоится 27 мая в 16.33 (23.33 мск) с космодрома на мысе Канаверал. На борту корабля на МКС отравятся астронавты НАСА Даг Херли и Боб Бенкен. Запуск станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля со времени завершения программы "Спейс Шаттл" в 2011 году. Для возобновления собственных пилотируемых полетов НАСА заключило контракты с частными американскими компаниями SpaceX и Boeing, которые создают корабли Crew Dragon и Starliner. В марте 2019 года корабль Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. В декабре 2019 года первый такой полет выполнил корабль Starliner, но по техническим причинам его стыковка с МКС была отменена.