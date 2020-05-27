Ученые: «COVID-19 идеально подошел для заражения человека»

Австралийские ученые рассказали об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеку. Теперь они ищут ответ на вопрос об «искусственном» характере его происхождения.
По словам ученого университета Флиндерса Николая Петровски, вирус лучше всего присоединяется именно к клеткам человека, и поэтому в мире уже более пяти миллионов зараженных, пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Daily Mail. Ученый, проверяя теорию о проникновении вируса в организм ряда животных, пришел к неожиданному выводу, что наиболее склонен к заражению человек, а не летучие мыши, как предполагалось ранее.
«Вирусам необходимо время, чтобы эволюционировать, а коронавирус сразу идеально подошел для заражения человека», — отметил Петровски. Он подчеркнул, что его открытие наталкивает на вопросы об «искусственном» характере его происхождения.
Ранее международная группа ученых сумела воссоздать COVID-19 в лаборатории. Созданный учеными вирус проявляет те же свойства, что и коронавирус. Между тем американский телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что первый пациент, заболевший COVID-19 в Ухане, работал в лаборатории Института вирусологии. После этого президент США Дональд Трамп заявил о необходимости привлечь Китай к ответственности, если появятся доказательства, что республика намеренно способствовала распространению коронавирусной инфекции.