Рогозин предупредил о внеземной угрозе 

Дмитрий Рогозин в Глава «Роскосмоса» интервью на радио «Комсомольская правда» заявил, что в будущем с большой долей вероятности Россия станет способной защитить Землю от «непрошенных гостей из космоса». Руководитель госкорпорации пояснил, что речь идет о кометах и астероидах.

Рогозин почеркнул, что Роскосмос изначально создавался в том числе и для изучения вопросов фундаментального космоса, происхождения Вселенной, жизни на Земле и т.д.

Кроме того, в компетенцию сотрудников госкорпорации входит изучение вариантов, как Россия может защитить планету от различных космических угроз.

«От непрошеных гостей из космоса, я имею в виду астероидно-кометную опасность», — уточнил Рогозин.

При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что в первую очередь наибольший интерес для российских экспертов представляет Луна. На ней планируется «отрабатывать эксперименты» по работе на астероидах и дальних планетах: взлет, посадку, налаживание транспортной системы.