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Рогозин предупредил о внеземной угрозе 

Павел Тиунов 25 минут назад
Рогозин предупредил о внеземной угрозе
Фото: ТАСС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью на радио «Комсомольская правда» заявил, что в будущем с большой долей вероятности Россия станет способной защитить Землю от «непрошенных гостей из космоса». Руководитель госкорпорации пояснил, что речь идет о кометах и астероидах.
Рогозин почеркнул, что Роскосмос изначально создавался в том числе и для изучения вопросов фундаментального космоса, происхождения Вселенной, жизни на Земле и т.д.
Рогозин предупредил о внеземной угрозе
Кроме того, в компетенцию сотрудников госкорпорации входит изучение вариантов, как Россия может защитить планету от различных космических угроз.
«От непрошеных гостей из космоса, я имею в виду астероидно-кометную опасность», — уточнил Рогозин.
При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что в первую очередь наибольший интерес для российских экспертов представляет Луна. На ней планируется «отрабатывать эксперименты» по работе на астероидах и дальних планетах: взлет, посадку, налаживание транспортной системы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дмитрий Рогозин сдал тест на коронавирус после того, как стало известно, что он общался с Львом Лещенко до госпитализации артиста. Результаты оказались отрицательными.
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Наука и техника , В мире , Дмитрий Рогозин , Лев Лещенко , Роскосмос , Комсомольская правда
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