Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию 

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.

Как передаёт сайт kp.ru, Рогозин заявил, что «пока не ясно, какой будет новая станция, международной или национальной»

По его словам, этот вопрос решат в ближайшее время. Он добавил, что «техническая подготовка должна начаться уже сейчас».

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что российский модуль «Наука» будет готов к отправке на Международную космическую станцию к II кварталу 2021 года.