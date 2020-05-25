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Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Фото: РИА Новости
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно по созданию новой орбитальной станции», — приводит его слова Интерфакс.
Как передаёт сайт kp.ru, Рогозин заявил, что «пока не ясно, какой будет новая станция, международной или национальной»
По его словам, этот вопрос решат в ближайшее время. Он добавил, что «техническая подготовка должна начаться уже сейчас».
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что российский модуль «Наука» будет готов к отправке на Международную космическую станцию к II кварталу 2021 года.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Комсомольская правда , Интерфакс
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