Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли рай на Земле 

Популярная механика 4 часа назад
Ученые нашли рай на Земле
Фото: Популярная механика
В Южной Африке находится серия одних из самых важных археологических памятников Пиннакл-Пойнт, где изучают происхождение человека. Новое исследование говорит о том, что это место было своеобразным раем для древнего человека и животных.
Сейчас это участок береговой линии затоплен. Но раньше, как полагают ученые, он представлял собой уникальную экосистему — Палео-Агуальскую равнину, которая на долгое время стала настоящим домом для человека и животных. Сейчас по всей береговой линии расположено большое количество пещер, где жили люди 170000 лет назад.
Один из авторов исследования, археолог Кертис Мареин, на протяжении десятилетий изучал этот уникальный регион, охватив период между 2,6 млн и до 11700 лет назад. А его соавтор, антрополог Джейми Ходжкинс, вместе с коллегами сверлил зубы древних плотоядных животных, таким образом пытаясь проследить их миграционные потоки. Они сконцентрировались на миграциях антилоп. Сам метод заключается в изучении изотопов углерода и кислорода в зубной эмали. Она может рассказать о характере миграций, о чем можно заключить наблюдая за изменением уровня углерода в растениях, которые животное ест по мере роста зубов.
Контрольным животным ученые взяли антилопу редунка, которая не мигрирует, и сравнили с эмалью мигрирующих антилоп, таких, например, как антилопа гну. В результате у животных не было найдено никаких миграционных паттернов. Это говорит о том, что все эти животные жили в одном месте и были счастливы в этом раю. Ходжкинс говорит о том, что это было отличное место с точки зрения ресурсов. «Во время межледниковых периодов, когда побережье приближалось к пещерам, у людей были моллюски и другие морские продукты, а когда берег расширялся в ледниковый период, у людей был доступ к богатому земному пространству», — рассказывает ученый.
Нынешнему исследованию находит подтверждение и еще одно недавнее открытие. В 2018 году ученые из группы Мареина выяснили, что, несмотря на извержение вулкана на горе Тоба в Суматре, которое произошло 74000 лет назад и привело к глобальной зиме, люди в Пиннакл-Пойнт не просто выжили, но и процветали.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Популярная механика: последние новости
Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом Мышьяком рискуют отравиться до 220 млн жителей Земли Мышьяком рискуют отравиться до 220 млн жителей Земли Создан материал, способный быстро стать прозрачным в ИК-спектре Создан материал, способный быстро стать прозрачным в ИК-спектре
Комментарии
Наука и техника , ЮАР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
«Это троянский конь, которого Путин „дарит“ Украине»
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Медсестре в купальнике предложили новую работу
Установлена личность захватчика банка в Москве
Установлена личность захватчика банка в Москве
«Голикова панику наводит»
«Голикова панику наводит»
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
00:19
Опубликовано видео с места захвата в заложники кубинки в Москве
Происшествия
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
00:48
Опубликовано видео драки авиапассажиров в Домодедове
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
00:38
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Казани
Происшествия
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
01:17
Опубликовано видео задержания устроивших перестрелку в Москве
Происшествия Новости Москвы
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
01:05
Прятавшийся за мусоропроводом дикобраз попал на видео
Общество
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
01:11
«Упырь из Ярославля» избил женщину за спущенную маску
Происшествия
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
01:19
Разборки 90-х: перестрелка в Москве
Происшествия
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
00:59
Запуск ракеты-носителя «Союз-2» попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
09:00
Опубликовано видео с самым ожидаемым кино 2020
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение