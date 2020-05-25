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Врач рассказал подробности создания российской вакцины от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 13 1 час назад
Раскрыты подробности создания вакцины от COVID-19 в РФ
Фото: Reuters
В настоящее время специалисты, разрабатывающие вакцину от коронавирусной инфекции, заканчивают доклинические испытания на грызунах. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью "Российской газете".
По его словам, разработка препарата идет по плану, который утвердил Минздрав.
"Проверили возможные токсичности. Результат — положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата", — рассказал Гинцбург.
Он также отметил, что при положительном итоге доклинических испытаний ученые в июне обратятся к Минздраву с просьбой испытать вакцину на людях-добровольцах.
Гинцбург рассказал, что прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ в целях проверки.
Команда Гинцбурга намерена запустить вакцину к массовому производству в августе.
По состоянию на 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Наука и техника , Наука , Минздрав РФ , ВОЗ
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