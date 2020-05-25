Раскрыты подробности создания вакцины от COVID-19 в РФ

В настоящее время специалисты, разрабатывающие вакцину от коронавирусной инфекции, заканчивают доклинические испытания на грызунах. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью "Российской газете".

По его словам, разработка препарата идет по плану, который утвердил Минздрав

"Проверили возможные токсичности. Результат — положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата", — рассказал Гинцбург.

Он также отметил, что при положительном итоге доклинических испытаний ученые в июне обратятся к Минздраву с просьбой испытать вакцину на людях-добровольцах.

Гинцбург рассказал, что прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ в целях проверки.

Команда Гинцбурга намерена запустить вакцину к массовому производству в августе.

По состоянию на 24 мая в России выявлен 344 481 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек.