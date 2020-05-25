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НАСА попросило Роскосмос позволить ученым из США исследовать побывавших в космосе мышей 

Газета.Ru 2 часа назад
НАСА обратилось с просьбой к Роскосмосу
Фото: Reuters
НАСА обратилось в "Роскосмос" с просьбой позволить ученым из США исследовать мышей, которые были направлены в космос на втором российском биологическом спутнике "Бион-М". Об этом сообщил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев в интервью РИА "Новости".
Известно, что животные, в том числе грызуны, улитки и различные рыбы впервые побывали в космосе в апреле-мае 2013 года.
Следующий пуск "Биона-М" с мышами на борту запланирован на 2023 год.
"У нас большой запрос на послеполетные исследования мышей со стороны США. В конце 2019 года "Роскосмос" получил письмо из НАСА с просьбой рассмотреть возможность участия американских ученых", — рассказал Сычев.
По его словам, американская сторона заинтересовалась из-за отсутствия у них данных с аналогичными исследованиями на Международной космической станции (МКС).
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Наука и техника , Наука , Роскосмос , NASA , США
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