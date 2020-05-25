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Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую высоту 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую высоту
Фото: РИА Новости
Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
"Полет второго "Биона-М" будет уникальным, потому что пройдет на высотах, на которых биологические объекты раньше не летали — от 800 до 1000 километров, и с увеличением дозы радиации в 10 раз. Ведь первый "Бион-М" был всего на 500 километрах, а МКС — 400 километрах", — сказал Сычев.
"Это позволит нам сравнить результаты двух "Бионов-М" и понять, что играет основную роль в изменениях в организме животных — увеличение радиационной нагрузки или невесомость", — добавил он.
По словам ученого, запуск биоспутника планируется в 2023 году. "К сожалению, мы все уходим вправо, и невозможно что-либо прогнозировать. Но работа идет, и руководство "Роскосмоса" жестко говорит, что пандемия коронавируса никак не сказывается на ее сроках", — сказал он.
Сычев отметил, что очень многое зависит от финансирования, есть технические и организационные проблемы. "Поскольку эти работы идут в рамках гособоронзаказа, то требования ужесточаются очень серьезно. На мой взгляд, по научной аппаратуре это не всегда оправдано. Но будем надеяться, что все это успешно преодолеем", — пояснил он.
Ученый рассказал, что на биоспутнике полетят мыши, потому что это "основной объект исследований", а также мухи-дрозофилы для изучения общебиологических вопросов. Кроме того, там будут различные микроорганизмы, исследования клеток, технические и технологические эксперименты, выращивание кристаллов белков.
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Наука и техника , Владимир Сычев , Роскосмос , РАН , РИА Новости
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