Робособаку Spot научили пасти овец 

Робособака Spot в очередной раз меняет профессию. На сей раз, ей предложили довольно необычную работу — заняться выпаской овец. И, к своей чести, робот справился с этим без каких-либо проблем. Столь необычный род деятельности был выбран не случайно. Да и к тому же, ответственность за него лежала на компании Rocos — она занимается разработкой ПО для роботов.

Всё дело в том, что разработчики решили доработать операционную систему Spot для использования робота на опасных территориях, а также для изучения неисследованных районов. Для этого его набор инструментов дополнили функциями дистанционного управления и корректировки задач в зависимости от ситуации.

По мнению Rocos, такие возможности сделают Spot идеальным выбором для крупных сельскохозяйственных предприятий. Робот сможет собирать данные об урожае, проверять территорию на присутствие посторонних или даже заниматься выпаской животных. Ну а как с этим справилась разработка Boston Dynamics вы можете узнать в оригинальном видео.