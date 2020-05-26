Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали

Режим самоизоляции, введенный в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не спас много жизней. Об этом, как сообщает The Telegraph, заявил американский биофизик Майкл Левитт

Левитт, как сообщал «Рамблер», — лауреат Нобелевской премии по химии. Он был удостоен ее в 2013 году совместно с американскими учеными Арье Варшелем и Мартином Карплусом за развитие многомасштабных моделей сложных химических систем.

На днях биофизик высказал мнение, что режим самоизоляции, введенный ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не спас много жизней.

Он допустил, что некоторое количество людей благодаря этому не погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, однако выразил уверенность, что социальный ущерб самоизоляции значительнее.

«Домашнее насилие, разводы, алкоголизм», — перечислил Левитт.

Кроме того, по его словам, самоизоляция негативно сказалась на здоровье множества людей, которые из-за нее не получали необходимую им медицинскую помощь.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,4 миллиона человек.