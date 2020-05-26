Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Разводы и алкоголь»: нобелевский лауреат оценил самоизоляцию 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Фото: twitter.com
Режим самоизоляции, введенный в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, не спас много жизней. Об этом, как сообщает The Telegraph, заявил американский биофизик Майкл Левитт.
Левитт, как сообщал «Рамблер», — лауреат Нобелевской премии по химии. Он был удостоен ее в 2013 году совместно с американскими учеными Арье Варшелем и Мартином Карплусом за развитие многомасштабных моделей сложных химических систем.
На днях биофизик высказал мнение, что режим самоизоляции, введенный ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции, не спас много жизней.
Он допустил, что некоторое количество людей благодаря этому не погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, однако выразил уверенность, что социальный ущерб самоизоляции значительнее.
«Домашнее насилие, разводы, алкоголизм», — перечислил Левитт.
Кроме того, по его словам, самоизоляция негативно сказалась на здоровье множества людей, которые из-за нее не получали необходимую им медицинскую помощь.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 5,4 миллиона человек.
Видео дня. Голый мужчина поставил на уши Росгвардию
Комментарии 103
Наука и техника , Самоизоляция , Майкл Левитт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги шоу «Холостяк»
Стали известны итоги шоу «Холостяк»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
На обломках МН17 нашли загадочные следы
На обломках МН17 нашли загадочные следы
Лещенко ответил Пригожину о «чудовищном положении»
Лещенко ответил Пригожину о «чудовищном положении»
Видео
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
00:23
Новые бронеавтомобили спецназа попали на видео
Армия
Ликвидация последствий урагана попала на видео
00:33
Ликвидация последствий урагана попала на видео
Происшествия
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
00:58
Священник с водяным пистолетиком попал на видео
В мире
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
01:36
Вандал разгромил мемориал ВОВ и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
01:43
Опубликовано видео обстоятельств убийства кубинки
Происшествия
Авария с реанимобилем попала на видео
00:24
Авария с реанимобилем попала на видео
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
00:15
Опубликовано видео мощного урагана на Урале
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
00:08
Россияне проплыли на матрасе по озеру и попали на видео
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
01:15
Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
00:30
Москвич без пропуска пытался скрыться и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение