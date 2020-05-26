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Нобелевский лауреат по химии раскритиковал самоизоляцию 

News.ru и ещё 1 25 минут назад
Пустая трата времени: Самоизоляцию раскритиковали
Фото: twitter.com
Нобелевский лауреат по химии, биофизик, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт подверг критике режим самоизоляции. Учёный сообщил, что люди больше потеряли, чем приобрели, благодаря карантинному режиму.
Майкл Левитт заявил, что, возможно, люди и избежали коронавируса, но во время самоизоляции у них обострились проблемы с другими заболеваниями, так как люди не получали достаточную медицинскую помощь, а также среди населения увеличились случаи домашнего насилия и употребления алкоголя, сообщает британский портал The Telegraph.
Я думаю, что самоизоляция не спасла жизни
"Она может предотвратить несколько смертей в результате ДТП, и тому подобное, но социальный ущерб — домашнее насилие, разводы, алкоголизм — стал экстремальнее. А потом есть те, кого не лечили от других заболеваний", — процитировали биофизика на портале.
Учёный привёл в пример США, где по прогнозам самоизоляция должна была уменьшить количество жертв коронавируса, однако введение режима не смогло уменьшить смертность в стране. При этом в Германии и Дании, где режим самоизоляции начали ослаблять, показатели смертности в разы ниже.
Майкл Левитт считает, что мировая самоизоляция была пустой тратой времени.
Ранее NEWS.ru писал, что советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Доминик Каммингс объяснил, почему нарушил самоизоляцию 23 мая. Он рассказал, что нарушить режим ему пришлось в связи со звонком супруги, которая сказала, что не сможет самостоятельно смотреть за четырёхлетним ребёнком. Доминик Каммингс принял решение отвезти всю семью к родственникам в Дарем.
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Комментарии 4
Наука и техника , Самоизоляция , Борис Джонсон , Майкл Левитт , Daily Telegraph
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