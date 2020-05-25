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Взломана защита всех существующих iPhone 

Lenta.ru и ещё 4 55 минут назад
Взломана защита всех существующих iPhone
Фото: globallookpress.com
Хакеры выпустили ПО, позволяющее взломать любой смартфон Apple. Взлом стал возможен с помощью процедуры джейлбрейка, сообщает издание Wired.
Джейлбрейк был выпущен энтузиастами из проекта Unc0ver, по их словам, модифицированное программное обеспечение можно установить практически на любой iPhone. Специалисты заявили поддержку всех существующих операционных систем, начиная с iOS 11 и заканчивая вышедшей во второй половине мая версии iOS 13.5. Джейлбрейк можно установить с помощью платформ AltStore и Cydia, он позволяет изменять скрытые настройки iOS и устанавливать приложения в обход официального магазина Apple.
В Unc0ver утверждают, что джейлбрейк не подрывает безопасность iOS, так как не получает доступ к личным данным пользователя. Модернизированное ПО не влияет на автономность смартфонов и не останавливает работу iCloud, Apple Pay, iMessage и других фирменных сервисов Apple.
Журналисты подчеркнули, что актуальный джейлбрейк был создан на основе «уязвимости нулевого дня». Это означает, что хакеры не указали производителю смартфонов на брешь в системе, с помощью которой взлом стал возможен. В этой связи опрошенные Wired эксперты предположили, что на устранение уязвимости может уйти до двух-трех недель. Представители Apple, к которым Wired обратилось за комментарием, не ответили на запрос.
Ранее издание Motherboard предположило, что взлом iPhone стал возможен благодаря слитой в сеть версии iOS 14, релиз которой должен состояться летом. Данные об утечке операционной системы появились в среде разработчиков в феврале. Представитель Unc0ver опроверг эту информацию, заметив, что группа не работает со слитыми версиями iOS.
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Комментарии
Наука и техника , Apple
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