Космонавт рассказал об адаптации к невесомости 

При запуске в космос человеческий организм может испытывать легкое укачивание, которое может продолжаться вплоть до нескольких дней, рассказал в субботу российский космонавт Иван Вагнер.

"У нас, наверное, первые две недели проходит острая адаптация к микрогравитации. С точки зрения укачивания, наверное, уже ближе к стыковке эффекты укачивания я начал чувствовать. Самым сложным был второй день на станции. После этого постепенно все стало налаживаться. Сейчас уже никаких проблем не чувствую в этом плане", — сказал он во время сеанса прямой связи с Землей.

Космонавт рассказал, что какое-то время не мог ориентироваться на станции и не понимал, где потолок, а где пол. Сейчас, по его словам, он над этим даже не задумывается, неважно, вниз головой он летит или вдоль стенки. Кроме того, Вагнер признался, что первые дни на станции "сбивал все, что вокруг" него находилось.

Космонавт также отметил, что восприятие пищи в быту Международной космической станции сильно упрощается. Рацион, согласно которому в течение 16 суток космонавты могут каждый день принимать разную пищу, начинает восприниматься как несколько категорий еды. Вагнер рассказал, что через месяц вся пища для него начала делиться на сублимированный творог, сублимированные вторые блюда и овощи, а также на консервированные мясо и овощи.