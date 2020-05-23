«Едет кукушка»: кал пингвинов удивил ученых

Учёные выяснили, что кал (или гуано) королевских пингвинов в субантарктике в процессе разложения выделяет закись азота, более известную как веселящий газ. И буквально проверили его эффект на себе.

«После того, как ты носишься в гуано в течение нескольких часов, у человека едет кукушка. Человек начинает чувствовать себя нездоровым, он много смеется, может видеть галлюцинации, а затем сильно болит голова. Тем более там огромная доза, которая является сочетанием закиси азота с сероводородом и другими газами» — рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры геологии и управления природными ресурсами Копенгагенского университета Бо Элберлинг.

В своем исследовании Эльберлинг и его коллеги изучили, как деятельность пингвинов на субантарктическом острове Южная Георгия влияет на выбросы парниковых газов, в том числе закиси азота. Остров является домом для самой большой популяции королевских пингвинов в мире — по недавним подсчётам, его населяют около 150 тысяч гнездящихся пар.

Исследователи обнаружили, что районы с высокой активностью пингвинов имели 120-кратный всплеск закиси азота по сравнению с остальной территорией острова. Но проблема была не только в них.

Гуано пингвинов, распыленное на субантарктическую почву, было насыщено азотсодержащими соединениями из криля и рыбы. Все эти компоненты перерабатывались почвенными бактериями, которые, в свою очередь, превращали их в выделения закиси азота. Таким образом территории, на которых обитали пингвины, превращались в поля с веселящим газом.

По данным учёных, даже такие объёмы естественных выбросов практически никак не влияют на климатическую обстановку в регионе. Тем не менее, открытие ляжет в основу более тщательного исследования того, как колонии пингвинов изменяют окружающую их среду.