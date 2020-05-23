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Исследование: кал пингвинов содержит веселящий газ 

Машины и Механизмы 42 минуты назад
«Едет кукушка»: кал пингвинов удивил ученых
Фото: Sylvain CORDIER / Gamma-Rapho via Getty Images
Учёные выяснили, что кал (или гуано) королевских пингвинов в субантарктике в процессе разложения выделяет закись азота, более известную как веселящий газ. И буквально проверили его эффект на себе.
«После того, как ты носишься в гуано в течение нескольких часов, у человека едет кукушка. Человек начинает чувствовать себя нездоровым, он много смеется, может видеть галлюцинации, а затем сильно болит голова. Тем более там огромная доза, которая является сочетанием закиси азота с сероводородом и другими газами» — рассказал один из авторов исследования, профессор кафедры геологии и управления природными ресурсами Копенгагенского университета Бо Элберлинг.
В своем исследовании Эльберлинг и его коллеги изучили, как деятельность пингвинов на субантарктическом острове Южная Георгия влияет на выбросы парниковых газов, в том числе закиси азота. Остров является домом для самой большой популяции королевских пингвинов в мире — по недавним подсчётам, его населяют около 150 тысяч гнездящихся пар.
Исследователи обнаружили, что районы с высокой активностью пингвинов имели 120-кратный всплеск закиси азота по сравнению с остальной территорией острова. Но проблема была не только в них.
Гуано пингвинов, распыленное на субантарктическую почву, было насыщено азотсодержащими соединениями из криля и рыбы. Все эти компоненты перерабатывались почвенными бактериями, которые, в свою очередь, превращали их в выделения закиси азота. Таким образом территории, на которых обитали пингвины, превращались в поля с веселящим газом.
По данным учёных, даже такие объёмы естественных выбросов практически никак не влияют на климатическую обстановку в регионе. Тем не менее, открытие ляжет в основу более тщательного исследования того, как колонии пингвинов изменяют окружающую их среду.
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