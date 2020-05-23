В Центре подготовки космонавтов выявили COVID-19

Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.

В агентстве отметили, что сейчас ситуация нормализуется, поскольку уменьшается количество зараженных и увеличивается число выздоровевших.

За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались.