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Почти у 30 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
В Центре подготовки космонавтов выявили COVID-19
Фото: РИА Новости
Коронавирус выявили у 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Там рассказали, что всего в Звездном Городке 64 заболевших. У 17 из них есть признаки ОРВИ и пневмонии, у остальных симптомы отсутствуют.
В агентстве отметили, что сейчас ситуация нормализуется, поскольку уменьшается количество зараженных и увеличивается число выздоровевших.
За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались.
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Наука и техника , Центр подготовки космонавтов , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости
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