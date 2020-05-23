Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск признался в любви к русскому языку, прокомментировав твит украинского повара.
Пользователь Coollstranger похвастался перед немногочисленными подписчиками свежеиспечённым «пшеничным хлебом высшего сорта», использовав популярный мем «Как тебе такое, Илон Маск?».
Последний космонавт этой недели, пшеничный высший сорт, как тебе такое @ElonMusk 💫🛸💫 pic.twitter.com/BxPz8UrB6c— ivitoi (@coollstranger) May 22, 2020
Предприниматель ответил, признавшись в любви к звучанию русского языка.
Подписчики Маска предложили ему оценить и украинский.
Как писал NEWS.ru, американский бизнесмен часто использует русский язык в Twitter. Так, в начале мая Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха, который раскритиковал решение открыть заводы Tesla вопреки карантину.