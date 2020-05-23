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Илон Маск признался в любви к русскому языку 

News.ru и ещё 1 26 минут назад
Маск признался в любви к русскому языку
Фото: globallookpress.com
Американский предприниматель-миллиардер Илон Маск признался в любви к русскому языку, прокомментировав твит украинского повара.
Пользователь Coollstranger похвастался перед немногочисленными подписчиками свежеиспечённым «пшеничным хлебом высшего сорта», использовав популярный мем «Как тебе такое, Илон Маск?».
Предприниматель ответил, признавшись в любви к звучанию русского языка.
Подписчики Маска предложили ему оценить и украинский.
Как писал NEWS.ru, американский бизнесмен часто использует русский язык в Twitter. Так, в начале мая Маск по-русски назвал идиотом экс-министра труда США Роберта Райха, который раскритиковал решение открыть заводы Tesla вопреки карантину.
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Наука и техника , Роберт Райх , Илон Маск
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