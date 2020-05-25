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Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита 

Мария Иванова и ещё 1 28 минут назад
Ученые объяснили загадку Тунгусского метеорита
Фото: depositphotos.com
Российские ученые предположили, что Тунгусский феномен может объясняться не падением метеорита, а влиянием железного астероида, пролетевшего над Землей и продолжившего свое путешествие по космосу. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Iltalehti отметило, что мощный взрыв в тайге в 1908 году уничтожил 2150 квадратных километров леса (около 80 миллионов деревьев были повалены). Очевидцы сообщали, что огромный огненный шар был виден за десятки километров от места происшествия. Жертвами взрыва стали два человека и множество оленей.
Случившееся было в 185 раз мощнее бомбардировки Хиросимы, отмечает издание.
Ученым так и не удалось установить точные причины случившегося. Кратера от метеорита они не нашли, поэтому появилась версия о метеорите, взорвавшемся в атмосфере. Однако и эта теория не стала окончательной.
Астроном Сибирского федерального университета Даниил Хренников вместе с коллегами смоделировал на компьютере траектории падения астероидов из железа, камня и льда.
Ученые пришли к выводу, что ледяной астероид испарился бы еще в верхних слоях атмосферы. Каменное тело тоже прожило бы недолго, но железный астероид мог пролететь сквозь атмосферу Земли три тысячи километров со скоростью не менее 11,1 километра в секунду.
По версии исследователей, он приблизился к поверхности на 11 километров и вызвал катастрофу. Возможно, огромная вспышка, о которой рассказывали очевидцы, объясняется полетом пылающего железного шара.
30 июня 1908 года в районе реки Подкаменная Тунгуска в Сибири произошел взрыв, сила которого оценивается в 40-50 мегатонн. Причиной взрыва называли сгорание метеорита в атмосфере планеты, падение осколка ядра кометы или целой группы метеоритов.
Как писал «Рамблер», профессор МГУ Алексей Ретеюм заявлял, что Тунгусский феномен может оказаться не метеоритом, а следствием всплеска энергии в недрах Земли. По словам ученого, в начале XX века скорость вращения Земли сильно замедлилась, а затем значительно ускорилась. В итоге в недрах планеты активизировались различные процессы, из-за чего в районе 60-й широты выплеснулась энергия.
По его словам, свечение в небе и огненные шары, о которых говорили очевидцы, также были следствием реакции вырвавшегося из недр водорода с кислородом.
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Наука и техника , Новости Сибири , Пожар в Челябинске , Ситуация в мире , Человек года , МГУ
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