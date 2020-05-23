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Источник сообщил, когда на МКС отправят следующий российский модуль 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Когда на МКС отправят следующий российский модуль
Фото: ТАСС
Запуск российского модуля "Наука" на Международную космическую станцию намечается во втором квартале 2021 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"По планам отправка на МКС модуля "Наука" стоит на второй квартал следующего года", — сказал собеседник агентства.
В начале апреля генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск модуля отложен с 2020 на 2021 год из-за необходимости устранения выявленных замечаний и уменьшения количества сотрудников, выходящих на работу в Центр Хруничева, в связи с пандемией коронавируса. В середине апреля он сообщил, что "Наука" отправилась на испытания в вакуумной камере, которые продлятся около месяца, после чего модуль будут готовить к отправке на космодром Байконур.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, откладывая запуск ежегодно.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центра Хруничева — в Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это грозило поломкой двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому решено было вернуть модуль производителю на доработку.
В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости
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