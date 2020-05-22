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Учёные рассказали об оптических иллюзиях окраса гадюк 

News.ru 2 часа назад
Учёные рассказали об оптических иллюзиях окраса гадюк
Фото: globallookpress.com
Зигзагообразный узор на спине обычных европейских гадюк не только помогает им в маскировке, но и создаёт оптические иллюзии, которые мешают хищникам поймать змею. К такому выводу пришли биологи из Финляндии.
Оба этих эффекта работают одинаково хорошо. Это говорит о том, что защитная окраска животных может быть многофункциональной, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.
Гадюки, гремучие змеи и их сородичи считаются символом молниеносной реакции, сверхвысокой скорости и почти гарантированной точности атаки жертвы. Они охотятся на мелких млекопитающих и рептилий из засады, выпрыгивая с огромной скоростью и буквально «вколачивая» клыки в тело жертвы. Одним из секретов их успешной охоты считается маскировочная окраска их чешуи, помогающая сливаться с природой и скрываться до того момента, пока жертва не подойдёт на близкое расстояние.
Вместе с тем, полагают учёные, яркие узоры служат предупреждением для хищников, которые могут попытаться атаковать змею.
Впрочем, есть и другие свойства окраски. Наблюдения за скоростью движения змей показали, что они движутся достаточно быстро для того, чтобы породить эффект, который нейрофизиологи называют «слиянием мельканий» — когда люди не воспринимают мерцаний любого источника света или объекта, если они происходят с достаточно высокой частотой.
В случае с гадюками эффект приводит к тому, что при быстром движении змеи полоски на их теле сливаются в единое целое. Это не позволяет глазам человека или хищника определить направление движения и расстояние до уползающего пресмыкающегося.
Схожую роль играют полоски на теле зебр, мешающие мухам садиться на тело этих животных и заставляющие львов считать, что их жертва бежит быстрее или медленнее, чем на самом деле.
Ранее NEWS.ru писал, что индийские учёные из Университета Южного Гуджарата нашли на севере страны новый гид гадюк. Змея имеет ярко-зелёную чешую, которая помогает скрываться в траве.
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Комментарии
Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Финляндия
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