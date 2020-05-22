На МКС опробовали независимую от США систему связи

Российские космонавты на борту Международной космической станции протестировали независимую от США высокоскоростную систему обмена информацией с Землей, сообщил космонавт Александр Скворцов

"На российском сегменте появилась своя широкополосная система связи. И мне довелось ее опробовать: картинка потрясающая, как у хорошего цифрового телевидения, и голосовая задержка совсем маленькая", — приводятся слова Скворцова в материалах, размещенных на сайте "Роскосмоса".

"Теперь у нас будет свой канал передачи данных, то есть возможность передавать большие пакеты телеметрической информации, независимо от наших американских коллег", — добавил он.

В настоящее время для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются в основном американские спутники-ретрансляторы TDRS на платной основе.

В ноябре 2019 года первый заместитель генерального директора компании "Гонец" Олег Химочко рассказал РИА Новости, что оборудование для обеспечения широкополосного канала связи российского сегмента МКС с Землей через спутники-ретрансляторы "Луч-5" доставлено на станцию и что штатное функционирование канала начнётся в 2020 году. По его словам, скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.

В настоящее время орбитальная группировка спутников-ретрансляторов "Луч" насчитывает три космических аппарата — "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", выведенные в космос в 2011-2014 годах. В 2024 году планируется запустить спутник "Луч-5ВМ".