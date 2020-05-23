Crew Dragon модифицировали из-за пожеланий «Роскосмоса»

Компания SpaceX модифицировала пилотируемый корабль Crew Dragon в соответствии с пожеланиями Роскосмоса , сообщил в пятницу руководитель программы МКС в НАСА Кирк Ширман.

"Одно из крупнейших опасений, которое было у Роскосмоса, это что в случае очень и очень маловероятной неудачи, но если все-таки неудача произойдет, то это может привести к повреждению, возможно, даже катастрофическому, для МКС. SpaceX сказали, что они понимают и сделают модификации. И SpaceX внесли модификации в свой корабль между (миссиями) Demo-1 и Demo-2", — сказал он в эфире NASA TV.

По словам Ширмана последние два дня, в течение которых шел анализ готовности к полету, Роскосмос принимал в этом постоянное участие.

"И если для нас это были долгие дни, то это были долгие ночи для наших российских коллег", — сказал он.

Ширман добавил, что после первого демонстрационного беспилотного полета Crew Dragon к МКС специалисты НАСА провели "бесчисленные обсуждения" с российскими коллегами, разъяснили им все технические аспекты и ответили на вопросы.

Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon состоится 27 мая с космодрома на мысе Канаверал. На борту корабля на МКС отравятся Даг Херли и Боб Бенкен. Миссия получила название Demo-2. Запуск станет первым пилотируемым стартом американского космического корабля со времени завершения программы "Спейс Шаттл" в 2011 году.