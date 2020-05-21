Названы самые шумные животные на Земле

Океанологи обнаружили, что европейские лангусты оказались самыми шумными животными Земли — трение их усиков можно услышать или почувствовать на расстоянии около трех километров от них. Результаты их наблюдений опубликовал научный журнал Scientific Reports.

"Раньше мы почти ничего не знали о том, как далеко распространяются звуки, которые издают различные морские беспозвоночные. Мы заполнили этот пробел, обнаружив, что обычные европейские лангусты могут издавать щелчки, которые их сородичи и другие обитатели морей будут слышать на расстоянии в сотни метров", — пишут исследователи.

В последние годы биологи все чаще выясняют, что самыми сильными, зоркими и быстрыми существами на Земле, с учетом разницы в размерах, являются не млекопитающие или другие крупные позвоночные существа, а сухопутные или морские членистоногие и прочие беспозвоночные.

В частности, недавно ученые выяснили, что морские раки-богомолы могут бить своими клешнями по панцирям их жертв так же сильно, как пуля, выпущенная из ружья, а хищные мухи-ктыри очень точно наводятся на своих жертв и почти всегда их ловят, несмотря на то, что у них нет сложно устроенного мозга.

Аналогичным образом кузнечики и цикады могут подбрасывать себя на высоту в 100 раз больше их самих, а пауки-бокоходы могут корректировать свое движение в прыжке с точностью, которая недоступна профессиональным фигуристам и самым ловким млекопитающим.

Живая подводная сирена

Океанологи из Франции и США под руководством Жульена Боннеля из Океанографического института Вудс-Хоул (США), проверяя работу системы подводных микрофонов, случайно открыла еще одного подобного беспозвоночного "рекордсмена". Ученые разрабатывали ее для того, чтобы изучать акустические сигналы, которыми обмениваются разные морские беспозвоночные.

Погрузив набор микрофонов на мелководье у западного побережья Бретани, исследователи выпускали рядом с ними обычных европейских лангустов (Palinurus elephas), которых они предварительно выловили в Атлантическом океане. Через некоторое время океанологи начинали записывать звуки, проверяя, как хорошо работал созданный ими прибор и то, насколько хорошо он записывал сигналы ракообразных разных размеров.

Эти опыты неожиданно показали, что лангусты были одними из самых громких животных на Земле. Они производили звуки, которые по громкости были сопоставимы с ревом двигателя турбореактивного самолета или выстрелом из крупнокалиберного револьвера. При этом звуки передавались на расстояния от 10 до 400 метров. По расчетам ученых, на дне океана, где живут эти ракообразные, эта звуки должны быть слышны на дистанции в 2–3 километра.

Источником этих акустических колебаний, как показали наблюдения за отдельными лангустами, были их усики. Беспозвоночные терли ими о хитиновый вырост, который располагается между их глазами. Зачем Palinurus elephas это делают, пока непонятно, однако ученые предполагают, что они могут использовать эти звуки как для того, чтобы предупреждать сородичей, так и для того, чтобы отпугивать хищников.

Ученые планируют использовать эти звуки в качестве своеобразных подводных "радаров", с помощью которых можно будет наблюдать за экологическим состоянием дна Атлантики без внешних источников сигналов. Вдобавок наблюдения за изменениями в "громкости" подобных щелчков позволят океанологам отслеживать браконьеров, которые нелегально ловят лангустов у берегов Франции и в других регионах Мирового океана.