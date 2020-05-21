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Motorola выпустит новую раскладушку Razr 

Lenta.ru 1 час назад
Motorola выпустит новую раскладушку Razr
Фото: Bennett Raglin / Getty Images
Новый раскладной смартфон Motorola Razr будет представлен до конца 2020 года. Об этом в эфире подкаста Reframed Tech заявил представитель Lenovo, сообщает Android Authority.
Генеральный директор филиала Lenovo в Южной Африке Тибо Дуссон (Thibault Dousson) заявил, что новый раскладной смартфон под брендом Razr появится осенью. «Думаю, в сентябре выйдет еще один [телефон]», — заметил Дуссон. Он заметил, что «наступает новая итерация Razr». Представитель Lenovo, владеющей правами на бренд Motorola, не стал акцентировать внимание на будущем релизе, и не раскрыл никакой информации о характеристиках девайса.
Журналисты предположили, что раскладушка Razr нового поколения должна получить прочный дисплей и усиленный корпус, а также более конкурентоспособную на рынке цену. В феврале блогер Зак Нельсон раскритиковал аппарат Motorola Razr, обратив внимание на мелкие царапины и мусор, которые устройство собирало из-за сложной и специфической конструкции.
Motorola Razr, который является обновленной версией одноименной классической раскладушки, был представлен в ноябре 2019 года. Смартфон вышел с 6,2-дюймовым складным OLED-дисплеем, дополнительным экраном на 2,7 дюймов, чипом Snapdragon 710, шестью гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 128 гигабайт. Razr оценили в полторы тысячи долларов (около 110 тысяч рублей).
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Наука и техника , ЮАР
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