Ученые сообщили обнадеживающую новость о коронавирусе

Ученые Гарвардской медицинской школы успешно протестировали прототипы вакцин от SARS-CoV-2 на макаках-резусах, которые обзавелись иммунитетом к вирусу. Также исследователи подтвердили, что приматы, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения коронавирусом. Статьи с результатами испытаний опубликованы в журнале Science.

В первом исследовании команда продемонстрировала, что шесть потенциальных ДНК-вакцин индуцировали реакцию со стороны нейтрализующих антител и защищали от SARS-CoV-2 у макаков-резусов. ДНК-вакцина представляет собой генетическую конструкцию, которая в данном случае способствовала синтезу S-белка. S-белок или белок-«шип» находится на поверхности вируса и отвечает за связывание с рецептором клетки-хозяина и за проникновения вируса в клетку.

Ученые иммунизировали 25 обезьян, а десять животных, которые служили контрольной группой, получили вакцину-пустышку. Через три недели макаков подвергли воздействию полноценного вируса. У животных, получивших полноценную вакцину, вирусная нагрузка была снижена, а у восьми SARS-CoV-2 не был выявлен.

Во втором исследовании было доказано, что девять излеченных от COVID-19 обезьян развили естественный защитный иммунитет. Антитела обеспечили полную устойчивость организма к повторному заражению вирусом.