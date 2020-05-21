Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испытания вакцины от коронавируса оказались успешными 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Ученые сообщили обнадеживающую новость о коронавирусе
Фото: Reuters
Ученые Гарвардской медицинской школы успешно протестировали прототипы вакцин от SARS-CoV-2 на макаках-резусах, которые обзавелись иммунитетом к вирусу. Также исследователи подтвердили, что приматы, переболевшие COVID-19, защищены от повторного заражения коронавирусом. Статьи с результатами испытаний опубликованы в журнале Science.
В первом исследовании команда продемонстрировала, что шесть потенциальных ДНК-вакцин индуцировали реакцию со стороны нейтрализующих антител и защищали от SARS-CoV-2 у макаков-резусов. ДНК-вакцина представляет собой генетическую конструкцию, которая в данном случае способствовала синтезу S-белка. S-белок или белок-«шип» находится на поверхности вируса и отвечает за связывание с рецептором клетки-хозяина и за проникновения вируса в клетку.
Ученые иммунизировали 25 обезьян, а десять животных, которые служили контрольной группой, получили вакцину-пустышку. Через три недели макаков подвергли воздействию полноценного вируса. У животных, получивших полноценную вакцину, вирусная нагрузка была снижена, а у восьми SARS-CoV-2 не был выявлен.
Во втором исследовании было доказано, что девять излеченных от COVID-19 обезьян развили естественный защитный иммунитет. Антитела обеспечили полную устойчивость организма к повторному заражению вирусом.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Последние новости
Путин объявил дату начала ЕГЭ Путин объявил дату начала ЕГЭ Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Российские врачи оценили рост раковых заболеваний Раскрыт образ жизни россиян после пандемии Раскрыт образ жизни россиян после пандемии
Комментарии 36
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депздрав решил судьбу людей с иммунитетом к COVID-19
Депздрав решил судьбу людей с иммунитетом к COVID-19
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Стрелков раскрыл данные разведки об усилении ВСУ
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение