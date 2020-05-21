Магнитное поле Земли начало ослабевать 

Магнитное поле Земли постепенно ослабевает, выяснили ученые. Особенно быстро это происходит на участке, простирающемся от Африки до Южной Америки. Данные поступили от серии спутников Европейского космического агентства Swarm. Аномалия озадачила геофизиков и вызвала некоторые технические нарушения в работе околоземных аппаратов, сообщает European Space Agency.

Магнитное поле жизненно важно для нашей планеты. Оно защищает нас от космического излучения и заряженных частиц Солнца.

Главный источник магнитного поля находится в жидком внешнем ядре, содержащем слои расплавленного железа. Ядро расположено на глубине трех тысяч километров под поверхностью.

Известно, что магнитное поле нестабильно. Несколько раз в истории Земли Северный и Южный полюса полностью менялись местами. Исследования показали, что меняется не только направление, но и мощность поля.

Так, за последние 200 лет магнитное поле в среднем потеряло около 9% своей силы на всей Земле. А между Африкой и Южной Америкой сформировалась большая область пониженной магнитной напряженности. Ученые назвали ее Южноатлантической аномалией.

С 1970 по 2020 год минимальная напряженность поля в этой области снизилась примерно с 24 000 нанотесла до 22 000. В то же время площадь аномальной зоны росла. Она расширялась к западу со скоростью около 20 км в год.

Новые данные показали, что к юго-западу от Африки появился второй центр минимальной активности. Ученые предположили, что Южноатлантическая аномалия может разделиться на две независимые ячейки.

Появление второго минимума не укладывается в общепринятую теорию формирования магнитного поля планеты. Ученые заключили, что этот процесс намного сложнее, чем они предполагали.

Отмечается, что ослабление магнитного поля безопасно для тех, кто находится у поверхности. Но космические спутники, пролетающие над этими районами на большой высоте, с большой вероятностью столкнутся с техническими неполадками.

Причины возникновения аномалии остаются неизвестными. Возможно, магнитное поле ослабевает, потому что полюса готовятся вновь поменяться местами (это происходит в среднем раз в 250 тысяч лет). Но это пока лишь теория. Ученые продолжают фиксировать изменения при помощи спутниковых данных и надеются лучше понять процессы, происходящие глубоко в недрах Земли.

Ранее сообщалось, что ученые наши причину быстрой миграции Северного полюса из Канады в Сибирь. Их по мнению, это связано с изменениями в потоке расплавленного материала в недрах Земли.