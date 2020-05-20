Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабль Маска улетел, а запах остался? На МКС снова токсичный бензол 

РИА Новости 15 минут назад
Корабль Маска улетел, а запах остался?
Фото: © NASA
На борту МКС повысилась концентрация бензола. Пока уровень этого токсичного вещества находится в пределах нормы. Здоровью космонавтов угрозы нет. Однако есть опасения, что концентрация бензола может увеличиться после прибытия корабля Crew Dragon, который доставит на станцию двух астронавтов.
В ночь на среду, 20 мая на борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола.
О выявлении повышенного уровня этого токсичного и канцерогенного вещества со специфическим запахом сообщили в пресс-службы "Роскосмоса". Там отметили, что концентрация в атмосфере станции находится в пределах нормы и угрозы здоровью экипажа МКС нет.
Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они прибыли на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-16" 9 апреля. И вскоре к ним должны присоединиться еще два астронавта НАСА — Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Ожидается, что 28 мая их доставит корабль Crew Dragon разработки американской компании SpaceX Илогна Маска. Этот беспилотник уже прилетал на станцию в марте прошлого года, после чего экипаж МКС почувствовал неприятный запах, который оказался ароматом токсичного бензола.
Тогда специалисты выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС — это около шести миллиграммов на кубический метр. По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха после чего концентрация уменьшилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. При этом до стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма.
Тогда российский космонавт Павел Виноградов предположил, что источником химического вещества также могли стать материалы внутри корабля Dragon 2 компании SpaceX. Кроме того, изопропиловый спирт могли использовать при его обработке.
В связи с попаданием изопропилового спирта в атмосферу МКС после прилета Crew Dragon Россия направила НАСА замечания, но вот были ли они учтены, вопрос открытый.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Последние новости
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Комментарии
Наука и техника , Статьи , Павел Виноградов , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , SpaceX , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удивительная трансформация Владимира Зеленского
Удивительная трансформация Владимира Зеленского
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Видео
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
00:22
Опубликовано видео пожара на испытаниях корабля Илона Маска
Наука и техника В мире
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
00:14
Опубликовано видео с места обрушения лестницы в жилом доме
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение