Корабль Маска улетел, а запах остался?

На борту МКС повысилась концентрация бензола. Пока уровень этого токсичного вещества находится в пределах нормы. Здоровью космонавтов угрозы нет. Однако есть опасения, что концентрация бензола может увеличиться после прибытия корабля Crew Dragon, который доставит на станцию двух астронавтов.

В ночь на среду, 20 мая на борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола.

О выявлении повышенного уровня этого токсичного и канцерогенного вещества со специфическим запахом сообщили в пресс-службы "Роскосмоса" . Там отметили, что концентрация в атмосфере станции находится в пределах нормы и угрозы здоровью экипажа МКС нет.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди . Они прибыли на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-16" 9 апреля. И вскоре к ним должны присоединиться еще два астронавта НАСА — Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Ожидается, что 28 мая их доставит корабль Crew Dragon разработки американской компании SpaceX Илогна Маска. Этот беспилотник уже прилетал на станцию в марте прошлого года, после чего экипаж МКС почувствовал неприятный запах, который оказался ароматом токсичного бензола.

Тогда специалисты выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС — это около шести миллиграммов на кубический метр. По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха после чего концентрация уменьшилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. При этом до стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма.

Тогда российский космонавт Павел Виноградов предположил, что источником химического вещества также могли стать материалы внутри корабля Dragon 2 компании SpaceX. Кроме того, изопропиловый спирт могли использовать при его обработке.

В связи с попаданием изопропилового спирта в атмосферу МКС после прилета Crew Dragon Россия направила НАСА замечания, но вот были ли они учтены, вопрос открытый.