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В Роскосмосе сообщили о повышении концентрации бензола на МКС 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
На МКС повысилась концентрация бензола
Фото: NASA
Бензол является токсичной и канцерогенной бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом.
На Международной космической станции обнаружено увеличении концентрации бензола, экипажу ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает», — приводит сообщение РИА Новости.
В Роскосмосе уточнили, что сейчас ведется наблюдение за увеличением концентрации. Бензол является токсичной и канцерогенной бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Это вещество используется при производстве красителей, синтетической резины, пластмасс и лекарственных препаратов.
На данный момент на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, астронавт Кристофер Кэссиди.
Ранее в Роскосмосе сообщили, что до конца мая россияне смогут увидеть МКС в вечернее время. Международная космическая станция будет напоминать яркую звезду, летящую с юго-запада на юго-восток.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , РИА Новости
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