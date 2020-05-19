Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия развёртывает новую спутниковую систему связи 

RT на русском и ещё 1 51 минуту назад
Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
Фото: globallookpress.com
Генеральный директор спутниковой системы «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Павел Черенков сообщил о развёртывании новой российской спутниковой группировки.
«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с ее последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».
Он отметил, что на начальном этапе развертывания будут выводиться по семь аппаратов за запуск, а затем по 2-3 для поддержания группировки в штатном составе.
Запуски будут производиться с космодрома Восточный.
Ранее первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
RT на русском: последние новости
В России провели более 7,1 млн тестов на коронавирус В России провели более 7,1 млн тестов на коронавирус За сутки после коронавируса в России выздоровел 4491 человек За сутки после коронавируса в России выздоровел 4491 человек Российские химики создали в стекле нановерсию таблицы Менделеева Российские химики создали в стекле нановерсию таблицы Менделеева
Наука и техника , Армия , Технологии , Павел Черенков , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан мэр Азова
Задержан мэр Азова
Жириновский выступил с неожиданным предложением
Жириновский выступил с неожиданным предложением
Жена Венцеслава пыталась покончить с собой из-за измены
Жена Венцеслава пыталась покончить с собой из-за измены
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
01:27
Опубликовано видео полевого госпиталя в Красноярском крае
Армия
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение