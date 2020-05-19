Россия развёртывает новую спутниковую систему связи 

«Уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с ее последующим плановым пополнением», — приводятся его слова на сайте «Роскосмоса».

Он отметил, что на начальном этапе развертывания будут выводиться по семь аппаратов за запуск, а затем по 2-3 для поддержания группировки в штатном составе.

Запуски будут производиться с космодрома Восточный.

Ранее первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко рассказал о перспективах создания в России собственной спутниковой системы телефонной связи.