Раскрыты точные шансы появления инопланетян 

Астрофизик Дэвид Киппинг (David Kipping) из Колумбийского университета в США оценил вероятность возникновения технологических цивилизаций на планетах, где уже существует жизнь. Статья, в которой раскрываются точные шансы появления инопланетян, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.