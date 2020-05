Действие прививки БЦЖ против COVID-19 опровергли

Израильские ученые пришли к выводу, что сделанная в детстве вакцина БЦЖ (прививка против туберкулеза) не уменьшает риск заражения коронавирусом нового типа. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of the American Medical Association.

Соответствующий эксперимент провели исследователи из Тель-Авивского университета. Они сравнили уровень заболеваемости COVID-19 среди израильтян, вакцинированных и невакцинированных БЦЖ граждан.

За основу были взяты результаты проведенных в период с 1 марта по 5 апреля тестов на коронавирус. Всего их было 72 060.

Результаты показали, что люди со сделанной прививкой БЦЖ и невакцинированные заражались COVID-19 примерно с одинаковой частотой. Так, доля положительных результатов теста от общего числа тестированных среди вакцинированных составила 11,7%, а среди невакцинированных — 10,4%.

Таким образом, данная работа демонстрирует, что вакцинация БЦЖ в детском возрасте не защищает от коронавируса.

По мнению исследователей, гораздо сильнее на уровень заболеваемости в стране влияют средний возраст населения, меры по контролю распространения инфекции, а также число проводимых тестов и критерии подсчета.

До этого ряд специалистов из различных стран высказывали предположение о связи прививки БЦЖ с уровнем заболеваемости в стране.