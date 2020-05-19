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Samsung показал новый бюджетный смартфон 

Прайм 1 час назад
Samsung показал новый бюджетный смартфон
Фото: РИА Новости
Южнокорейская компания Samsung на своем сайте показала параметры своего нового смартфона Galaxy A21s.
Для бюджетного телефона он оснащен очень мощным аккумулятором объемом 5000 мАч.
В сартфон установлена квадрокамера на 48 Мп. Она состоит из основного, широкоугольного и макромодуля с сенсором глубины.
Объем памяти устройства будет составлять 3/32 Гб или 6/64 Гб. В глазок экрана врезана фронтальная камера с разрешением 32 Мп.
Смартфон имеет диагональ экрана 6,5 дюйма, разрешение — HD+.
В новых устройствах такого типа, сейчас для дисплеев становится разрешение FullHD+, но в случае с новинкой Samsung более низкое разрешение HD+ придется по душе тем покупателям, которые хотят смартфон-долгожитель. Ведь ниже разрешение дисплея, тем меньше ресурсов тратится на отрисовку картинки. Как следствие — батарея меньше разряжается.
По оценке экспертов, цена нового Samsung составит 200 евро (около 16 тысяч рублей).
Продажи должны стартовать в июне текущего года.
Аналитики прогнозируют, что новый Samsung Galaxy A21s будет конкурировать со смартфонами realme 6i и Redmi Note 9s.
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Наука и техника , Гаджеты
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