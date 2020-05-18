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Впервые за 100 лет археологи раскопают корабль викингов 

Популярная механика 1 час назад
Впервые за 100 лет археологи раскопают корабль викингов
Фото: Популярная механика
Впервые за столетие археологам посчастливится раскопать корабль викингов. Уникальный артефакт поражен грибком, так что действовать придется очень быстро.
В июне этого года археологи из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) начнут раскопки на корабле Gjellestad. Он был обнаружен в 2018 году и находится всего в полуметре под поверхностью земли на ферме в графстве Эстфолл, Норвегия. Протяженность судна составляет примерно 20 метров, а возраст — порядка 1200 лет, хотя датировка все еще остается приблизительной.
«Монументальные корабли-могильники, такие как «Гьеллестад», возводились для наиболее влиятельных людей, живших на юге Норвегии в эпоху викингов», пишут специалисты. Сам корабль был обнаружен в том, что осталось от кургана, так что это место скорее всего было кладбищем викингов столетия назад. Из-за того, что культура викингов была тесно связана с кораблями, вождей и просто знатных людей чаще всего хоронили в специально построенных судах.
Однако все не так радужно. Как показали пробы, киль корабля подвергся агрессивному воздействию грибка, который пожирает древнюю древесину. «Становится очевидно, что в нынешних условиях корабль просуществует совсем недолго», поясняют ученые. Кроме того, работу осложняют жесткие меры, принятые в связи с пандемией коронавируса: работникам придется поддерживать дистанцию в один метр, а для каждого участника раскопок понадобится собственный комплект оборудования.
Впрочем, археологи полны энтузиазма. Прошлые раскопки кораблей викингов производились в 1868, 1880 и 1904 годах, когда на вооружении ученых не было современных приборов и методов исследований. Так что в результате мы можем получить уникальные данные, которые помогут нам по-новому взглянуть на историю и культуру северных народов.
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Наука и техника , Наука , Норвегия
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