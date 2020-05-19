Подтверждены свидетельства зарождающихся экзопланет

Используя инструменты Обсерватории Кека на Гавайях, международный коллектив астрономов проверил на практике новый метод получения снимков зарождающихся экзопланет. Работа ученых опубликована в The Astronomical Journal.

PDS 70 — это первая известная многопланетная система, в которой астрономы смогли наблюдать процесс рождения планет. Первое прямое изображение одной из его небесных тел, PDS 70b, было сделано в 2018 году, а затем астрономы выявили и его брата, PDS 70c, с помощью нескольких новых снимков, сделанных на разных длинах волн в 2019 году. Эти обе протопланеты, имеющие размеры больше Юпитера, ученые обнаружили с помощью Very Large Telescope Европейской южной обсерватории (VLT).

«Возникла некоторая путаница, когда мы впервые получили изображения двух протопланет в этой системе, — говорит ведущий автор исследования, сотрудник Калифорнийского технологического института Джейсон Ван. — Планеты формируются из диска пыли и газа, окружающего новорожденную звезду. Протопланета притягивает этот материал, из-за чего создается своего рода дымовая завеса, которая не позволяет отличить на изображении пылевой газообразный диск от развивающейся планеты».

Чтобы решить эту проблему, астрофизики разработали метод анализа данных, который позволяет отделить сигналы, поступающие от околозвездного диска и протопланет. Для получения необходимых данных, ученые сняли PDS 70 с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона на телескопе Keck II. Расположенный на приборе новый инфракрасный датчик позволил получить более точные измерения при наблюдении системы.

В результате авторы получили четкую картину изучаемой системы и смогли с высокой достоверностью отделить две протопланеты друг от друга и от газопылевого диска, окружающего звезду. Также ученые измерили важные спектральные характеристики обеих планет и получили данные о ранее неизвестных деталях звездной системы.