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Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram 

ТАСС и ещё 1 21 минуту назад
Пользователи сообщают о проблемах в работе Instagram
Фото: globallookpress.com
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего с неполадками сталкиваются жители США, Великобритании и других европейских стран. На проблемы также жалуются жители Турции, Сирии, Малайзии и Индии. В России о сбоях особенно активно сообщают жители Москвы, а также пользователи из Санкт-Петербурга, Уфы и Казани.
Большая часть пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (72%), 14% жалуются на работу сайта, и около 13% не могут опубликовать историю.
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Наука и техника , Интернет
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