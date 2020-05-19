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Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях в США 

Lenta.ru и ещё 7 31 минуту назад
Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Фото: Brian Snyder / Reuters
Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.
Препарат начали испытывать на группе добровольцев в апреле. В результате после приема вакцины mRNA-1273 число антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, вылечившихся от COVID-19, или находилось на том же уровне.
На первой стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Компания ожидает, что финальная стадия клинических испытаний начнется в июле.
Ранее Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах. На данный момент в стране есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины. Разработки признаны безопасными. Ученые уже получают данные об успешной выработке антител у испытуемых. Побочных эффектов у добровольцев также выявлено не было.
По состоянию на 19 мая, в мире насчитывается 4,8 миллиона инфицированных. За весь период пандемии умерло более 318 тысяч пациентов, более 1,8 миллиона человек выздоровели.
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Наука и техника , Ситуация в мире , COVID-19 , Reuters , США
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