Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях, пишет агентство Reuters.

Препарат начали испытывать на группе добровольцев в апреле. В результате после приема вакцины mRNA-1273 число антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, вылечившихся от COVID-19, или находилось на том же уровне.

На первой стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Компания ожидает, что финальная стадия клинических испытаний начнется в июле.

Ранее Китай сообщил об успешном испытании пяти различных вакцин от коронавируса на 2575 добровольцах. На данный момент в стране есть одна рекомбинатная вакцина на основе аденовирусного вектора и четыре инактивированных вакцины. Разработки признаны безопасными. Ученые уже получают данные об успешной выработке антител у испытуемых. Побочных эффектов у добровольцев также выявлено не было.

По состоянию на 19 мая, в мире насчитывается 4,8 миллиона инфицированных. За весь период пандемии умерло более 318 тысяч пациентов, более 1,8 миллиона человек выздоровели.