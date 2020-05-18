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Древнеримская игрушечная мышь найдена в Англии 

Российская Газета 1 час назад
Древнеримская игрушечная мышь найдена в Англии
Фото: Vindolanda Trust
Члены исследовательского проекта Vindolanda Trust при проведении раскопок в древнеримской крепости Виндоланда обнаружили небольшую кожаную игрушечную мышь, которая пополнила богатую коллекцию кожаных реликвий, найденных здесь.
О находке рассказал сайт этого исследовательского проекта. Крепость Виндоланда, в которой сейчас действует одноименный музей, находится примерно в полутора километрах от знаменитого вала Адриана — стены, построенной римлянами для отражения атак местных племен.
Эта крепость известна своими многочисленными находками. Кстати, именно здесь была собрана самая большая в Британии коллекция кожаной обуви римского периода. Здесь же было найдено множество других кожаных изделий и отходов — всего около 7000 предметов.
Во время вынужденного простоя в период пандемии нового коронавируса сотрудники музея решили внимательно осмотреть мешки с отходами. Так они и совершили уникальную находку — среди бесформенных обрезков кожи была найдена игрушка.
Археологи считают, что она напоминает мышку. Ее длина составляет 12,2 сантиметра, а ширина — 2,6 сантиметра. По всему телу хорошо видны метки — разрезы, сделанные ножом. Они, вероятно, обозначают глаза и мех животного. Кстати, кожаные обрезки в мешке, в котором находилась мышка, были найдены в 1993 году.
Они были обнаружены тогда при раскопках резиденции командира первой когорты, которая перебазировалась в Британию с территории современной Бельгии. Это означает, что мышка могла быть создана в период между 105 и 130 годами нашей эры. Возможно, это была детская игрушка. Но ученые не исключают, что она могла быть вырезана шутки ради.
"Одна из самых замечательных вещей в коллекции Виндоланды заключается в том, что мы никогда не знаем, что нас ожидает в будущем, — говорит куратор фонда Vindolanda Trust Барбара Бирли. — Несмотря на то, что в этом году нам пришлось отложить начало раскопок, мы видим, что в коллекции еще имеются скрытые сокровища, которые нужно найти. В Виндоланде имеется много свидетельств того, что здесь жили дети, но у нас очень мало игрушек".
Кожаная мышь теперь будет экспонироваться в музее Виндоланды.
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Наука и техника , Великобритания
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