Необратимые последствия и минимум 7 лет на восстановление: на Synergy Online Forum представили прогноз развития мира после кризиса 

Пандемия вызвала необратимые последствия в мировой экономике, на восстановление после кризиса человечеству понадобится не менее 7 лет — такой главный вывод сделал 15 мая шведский экономист, хедлайнер Synergy Online Forum Кьелл Нордстрём.

На мероприятии, которое стало цифровым аналогом Synergy Global Forum, ведущие эксперты в области бизнеса, экономики, техники, науки и искусства представили своё видение текущего кризиса и дали прогнозы по дальнейшему восстановлению мировой экономики после пандемии. Онлайн-событие охватило аудиторию по всей России, странам СНГ, Европы, США и Азии. Форум был особенно полезен тем, кто при текущей турбулентности видит новые возможности и ищет наиболее эффективные пути выхода из кризиса.

Шведский экономист, автор бестселлеров «Караоке-капитализм» и «Бизнес в стиле фанк» Кьелл Нордстрём ещё несколько лет назад предсказал глобальную цифровизацию, начало которой мы наблюдаем сегодня. В рамках своего выступления на Synergy Online Forum Нордстрём также предположил, что человечеству понадобится минимум 7 лет на восстановление после пандемии и глобального экономического кризиса.

«Самоизоляция как явление изменила всё. Наши привычки, работу, социальные условия. И мы ведём себя нелогично. И «выживаем» не так, как делали это всегда. По моему прогнозу, нам понадобится не менее 5–7 лет, чтобы вернуть докризисный уровень жизни», — сказал Нордстрём.

По мнению эксперта, такой длительный период восстановления объясняется тем, что текущий кризис относится к нестандартным. Он начался «снаружи», из-за внешних обстоятельств, а не «изнутри» по ряду экономических причин [в отличие от предыдущих кризисов — прим. ред.]. Это новая и непредсказуемая модель экономического и социального кризиса, к которой люди ещё не приспособились.

Эксперт также уверен, что кризис-2020 будет иметь масштабные необратимые последствия, которые в конечном счете приведут к деглобализации.

«С конца XX века мы шли к глобализации, даже термин такой в 96-м году появился, но начавшаяся эпидемия развернула этот процесс на 180 градусов. Международные компании закрывают офисы, нарушаются цепочки поставок. А если точнее, поставки ограничиваются регионом, страной. Будет 4–5 «миниглобальных» регионов, а вот всеобщая международная глобализация исчезнет», — заключил Нордстрём.

Восстановление экономической и ментальной стабильности, несомненно, волнует всё мировое сообщество. Однако многие компании в данный момент больше сосредоточены на сохранении своих финансовых активов и бизнеса. На Synergy Online Forum ведущие предприниматели и эксперты в сфере бизнеса рассказали, какие стратегии и инструменты наиболее эффективны в период полной неопределенности и турбулентности.

Президент компании Toyota Engineering Corporation Тосио Хорикири заявил, что в кризис его компания делает упор на построение сплочённой команды. По мнению предпринимателя, именно вовлечённость сотрудников является одним из ключевых условий сохранения бизнеса в пандемию.

«Для достижения общекорпоративных целей необходима качественная активизация персонала и его максимальное вовлечение, — объясняет Хорикири. — Для этого нужно минимизировать удары по психологическому состоянию работников. Мы считаем, что именно осознанная работа сотрудников по усовершенствованию процессов и качества своей работы позволяет им чувствовать сопричастность к компании, которая так необходима в кризис. Это даёт им возможность развиваться и быть счастливыми. А когда человек счастлив, тогда и компания будет счастлива».

Следующее масштабное онлайн-событие Synergy Online Forum, которое вновь соберёт на своей площадке ведущих предпринимателей и экспертов в сфере бизнеса, состоится уже 29 мая. Его хедлайнером станет известный историк, философ и автор бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харари.

Эксперт уверен, что до окончания кризиса пройдёт ещё немало времени. При этом страны уже успели предъявить друг другу обвинения, и это стало огромной ошибкой. По мнению Харари, предотвратить последствия пандемии сможет только международное сотрудничество, а не взаимные претензии.

«Кризис ещё далек от завершения, но игра с обвинениями уже началась. Разные страны обвиняют друг друга. Конкурирующие политики бросают ответственность от одного к другому, как ручную гранату без чеки. Наряду с возмущением есть также огромное количество надежды. Наши герои — это не священники, которые хоронят мёртвых и оправдывают бедствие, наши герои — это медики, которые спасают жизни. А наши супергерои — это учёные в лабораториях», — комментирует происходящее Харари.

Знаменитый историк делает ставку на необходимость усиления международного сотрудничества для предотвращения катастрофических последствий кризиса: «Больше, чем самого вируса, я опасаюсь тех демонов, которые он в нас пробуждает: ненависть, алчность и невежество. Если мы ответим на этот вызов международной солидарностью и щедростью, если будем верить не в теории заговора, а в науку, я убеждён, что мы не просто выйдем из этой борьбы победителями, но и станем сильнее».

Форум проходит на платформе Synergy.Online — первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в рамках актуальных тем мировой и российской повестки.

Платформа была разработана и запущена Корпорацией «Синергия» для поддержки бизнеса в период пандемии и кризиса. Среди основных функций Synergy.Online — доступ к еженедельным образовательным онлайн-форумам, уникальная возможность участников задать вопрос спикеру онлайн-форума в официальном чате Synergy.Online и услышать ответ на него в прямом эфире, а также возможность просмотра онлайн мастер-классов и семинаров разной направленности с участием всемирно известных экспертов в «Базе знаний» платформы. Качественный образовательный контент по всем категориям доступен пользователям в любое время.