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Россия увеличит число спутников дистанционного зондирования Земли до 20 

Российская Газета 32 минуты назад
Россия увеличит число спутников ДДЗ
Фото: ТАСС
Российская группировка спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) увеличится до 20 аппаратов в течение трех лет. Об этом говорится в статье заместителя гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаила Хайлова и замдиректора департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) госкорпорации Валерия Заичко.
Предусматривается довести к 2022-2023 годам число спутников ДЗЗ в составе орбитальной группировки до 20 и поддерживать ее на этом уровне до 2030 года, — об этом говорится в научно-практическом журнале "Дистанционное зондирование Земли из космоса в России". Также планируется расширение сети российских приемных центров, в том числе в арктической зоне РФ (Дудинка и Анадырь) и Антарктиде (станция "Прогресс"). Это, отметили в Роскосмосе, значительно расширит возможности по сбору данных ДЗЗ не только с российских, но и с зарубежных космических аппаратов, сообщает ТАСС.
Сейчас в группировку на орбите входят 12 космических аппаратов, восемь из которых обеспечивают предоставление данных высокого пространственного разрешения.
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Наука и техника , Технологии , Валерий Заичко , Михаил Хайлов , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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