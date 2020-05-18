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Предложен новый способ массовой диагностики коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Предложен новый способ массовой диагностики коронавируса
Фото: РИА Новости
Ученые новосибирского Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения РАН предложили использовать прибор, анализирующий органические соединения дыхания человека, для массовой диагностики коронавируса.
Как сообщила ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова, на последнем заседании межведомственной рабочей группы Сибирского отделения Российской академии наук по коронавирусной инфекции была рассмотрена перспективная методика массовой диагностики, позволяющая проводить тестирование большого количества людей с помощью отечественных газоанализаторов.
По ее словам, в Институте автоматики и электрометрии СО РАН совместно с промышленным партнером — компанией ООО «Сайнтификкоин» — создан отечественный газоанализатор, позволяющий преодолеть существующий технологический барьер для перехода методики в массовое использование.
Отмечается, что газоанализатор имеет компактный вид и уже сегодня производится на территории Новосибирской области в Академгородке и эксплуатируется в 12 странах мира. Таким образом, возможно применение массовой диагностики в местах большого скопления людей: аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки.
Дорохова уточнила, что первичная диагностика при таком методе проводится нейросетью, которую необходимо обучить диагностировать коронавирусную инфекцию. В связи с этим руководитель рабочей группы Михаил Воевода обратился в мэрию Москвы для выявления соответствующих биомаркеров.
Ранее сообщалось, что в Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к новому коронавирусу, участников будут выбирать методом случайной выборки.
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Наука и техника , Наука , РАН , Правительство Москвы
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