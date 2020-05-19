Ученые объяснили угрозу коронавируса для курильщиков 

Ученые из американской лаборатории Колд Спринг Харбор заметили в легких курильщиков повышенный синтез белка ACE2, с помощью которого новый коронавирус попадает в организм человека. Их выводы опубликованы на сайте ScienceDirect.

Исследователи проанализировали данные пациентов с COVID-19 и выяснили, что коронавирус чаще всего приводит к поражениям легких у мужчин, людей в возрасте и курильщиков.

Руководитель исследования Джейсон Шелцер рассказал, что у курильщиков, как и у лабораторных мышей, которые подвергались воздействию дыма, фиксируется значительная активация ACE2.

По мнению ученых, сигаретный дым стимулирует синтез белка, в итоге этот процесс у курильщиков оказывается на 30-55 процентов активнее, чем у некурящих людей. При этом уровень ACE2 у отказавшихся от сигарет был сопоставим с уровнем у некурящих.

Как писал «Рамблер», ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что курильщики больше других людей рискуют заболеть COVID-19 в тяжелой форме.

Ученые проанализировали 12 работ других исследователей. В них были изучены 9 025 пациентов с COVID-19, 878 из которых — с тяжелыми формами заболевания и 495 — с курением в анамнезе. Мета-анализ показал значительную связь между курением и прогрессированием COVID-19, подчеркнули ученые.

По данным исследователей, риск развития тяжелых форм коронавируса у курильщиков вырастает в 2,25 раза.