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Ученые объяснили угрозу коронавируса для курильщиков 

Мария Иванова и ещё 10 1 час назад
Ученые объяснили угрозу коронавируса для курильщиков
Фото: РИА Новости
Ученые из американской лаборатории Колд Спринг Харбор заметили в легких курильщиков повышенный синтез белка ACE2, с помощью которого новый коронавирус попадает в организм человека. Их выводы опубликованы на сайте ScienceDirect.
Исследователи проанализировали данные пациентов с COVID-19 и выяснили, что коронавирус чаще всего приводит к поражениям легких у мужчин, людей в возрасте и курильщиков.
Руководитель исследования Джейсон Шелцер рассказал, что у курильщиков, как и у лабораторных мышей, которые подвергались воздействию дыма, фиксируется значительная активация ACE2.
По мнению ученых, сигаретный дым стимулирует синтез белка, в итоге этот процесс у курильщиков оказывается на 30-55 процентов активнее, чем у некурящих людей. При этом уровень ACE2 у отказавшихся от сигарет был сопоставим с уровнем у некурящих.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что курильщики больше других людей рискуют заболеть COVID-19 в тяжелой форме.
Ученые проанализировали 12 работ других исследователей. В них были изучены 9 025 пациентов с COVID-19, 878 из которых — с тяжелыми формами заболевания и 495 — с курением в анамнезе. Мета-анализ показал значительную связь между курением и прогрессированием COVID-19, подчеркнули ученые.
По данным исследователей, риск развития тяжелых форм коронавируса у курильщиков вырастает в 2,25 раза.
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