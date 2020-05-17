Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом 

Все новости на карте

Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. Об это сообщается на странице Роскосмоса во "Вконтакте"

"Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", — сообщили в госкорпорации.

Там уточнили, что станция предстанет в виде яркой звездочки, которая пролетит с юго-запада на юго-восток.

Отмечается, что данное явление можно будет наблюдать в течение нескольких минут.