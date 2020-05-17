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Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом 

Газета.Ru и ещё 13 2 часа назад
Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Фото: РИА Новости
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом. Об это сообщается на странице Роскосмоса во "Вконтакте"
"Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", — сообщили в госкорпорации.
Там уточнили, что станция предстанет в виде яркой звездочки, которая пролетит с юго-запада на юго-восток.
Отмечается, что данное явление можно будет наблюдать в течение нескольких минут.
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Наука и техника , Общество , Анатолий Иванишин , Крис Кэссиди , Роскосмос
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