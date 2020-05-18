Аномалия. На Ямал залетел белый аист 

В окрестностях Ноябрьска местные жители запечатлели редкую для северного региона птицу — белого аиста. Ее фото появилось в городской группе в Инстаграм. Аист попался на глаза местным дачникам. Как сообщают очевидцы, птица вела себя спокойно.

Как отмечают ямальские орнитологи, аист впервые на их памяти залетает так далеко на север. Ареал обитания птица расположен гораздо западнее и южнее. Как правило, аист не залетает восточнее средней полосы России. Зимует птица в Африке, Пакистане и на северо-западе Индии.

Ранее «ФедералПресс» писал о прилете на Ямал редкой белой совы. Птицу не раз видели в городе Муравленко и ее окрестностях. Одну из представительниц этого вида даже подобрали на трассе, соединяющую Муравленко с Ноябрьском. Как выяснилось, у нее было повреждено крыло. Сову удалось переправить в питомник в Кемеровской области.

Осенью прошлого года жители Ноябрьска увидели в городе белого воробья. Альбинос плескался в луже в компании собратьев с обычным окрасом. Орнитлолги отмечают, что воробьи-альбиносы встречаются в природе, но очень редко.