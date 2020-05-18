Глобальное похолодание заставило «мигрировать» рис

Как выяснила международная группа исследователей, крупное глобальное похолодание, произошедшее 4 200 лет назад, привело к появлению новых сортов риса и его распространению в Северной и в Южной Азии.

Рис является одной из самых важных культур во всем мире, основным продуктом питания для более чем половины мирового населения. Впервые он был выращен 9 000 лет назад в долине Янцзы в Китае , а затем распространился по всей Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а затем на Ближнем Востоке, Африке, Европе и Америке. В ходе этого процесса рис эволюционировал и адаптировался к различным условиям окружающей среды, но мало что известно о маршрутах, сроках и экологических силах, участвующих в этой миграции.

В своем исследовании ученые реконструировали историческое движение риса по всей Азии, используя последовательности геномов более чем 1 400 сортов риса, включая сорта japonica и indica (два основных подвида азиатского риса), в сочетании с географическими, археологическими и историческими климатическими данными.

В течение первых 4 000 лет своей истории земледелие риса было в основном ограничено Китаем. Затем глобальное похолодание, произошедшее 4 200 лет назад, совпало с диверсификацией риса на умеренные и тропические сорта. Недавно возникшие виды распространились в Северном Китае, Корее и Японии, в то время как тропические сорта мигрировали в Юго-Восточную Азию.

«Резкое изменение климата заставило растения, включая сельскохозяйственные культуры, адаптироваться», — сказал Рафал М. Гутакер, ведущий автор исследования. «Это событие привело к миграции рисового сельского хозяйства и фермерских общин в Юго-Восточную Азию».

Эти выводы были подкреплены данными археологических раскопок остатков риса в Азии, которые также показали, что после глобального похолодания тропический рис мигрировал на юг.

После глобального похолодания тропический японский рис продолжал диверсифицироваться. Он достиг островов в Юго-Восточной Азии около 2 500 лет назад, вероятно, благодаря обширным торговым сетям и перемещению товаров и народов в регионе.

В то время как исследователи полагали, что осадки и вода будут наиболее важным экологическим фактором в разнообразии риса, они обнаружили, что главную роль играет температура. Анализ показал, что накопление тепла и сама температура сильно связаны с геномными различиями между сортами риса.

Понимание связи между распространением риса и экологическими факторами может помочь ученым разработать новые сорта, отвечающие будущим природным вызовам, таким как изменение климата и засуха.