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Глобальное похолодание 4 200 лет назад заставило «мигрировать» рис 

Популярная механика и ещё 2 1 час назад
Глобальное похолодание заставило «мигрировать» рис
Фото: Популярная механика
Как выяснила международная группа исследователей, крупное глобальное похолодание, произошедшее 4 200 лет назад, привело к появлению новых сортов риса и его распространению в Северной и в Южной Азии.
Рис является одной из самых важных культур во всем мире, основным продуктом питания для более чем половины мирового населения. Впервые он был выращен 9 000 лет назад в долине Янцзы в Китае, а затем распространился по всей Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, а затем на Ближнем Востоке, Африке, Европе и Америке. В ходе этого процесса рис эволюционировал и адаптировался к различным условиям окружающей среды, но мало что известно о маршрутах, сроках и экологических силах, участвующих в этой миграции.
В своем исследовании ученые реконструировали историческое движение риса по всей Азии, используя последовательности геномов более чем 1 400 сортов риса, включая сорта japonica и indica (два основных подвида азиатского риса), в сочетании с географическими, археологическими и историческими климатическими данными.
В течение первых 4 000 лет своей истории земледелие риса было в основном ограничено Китаем. Затем глобальное похолодание, произошедшее 4 200 лет назад, совпало с диверсификацией риса на умеренные и тропические сорта. Недавно возникшие виды распространились в Северном Китае, Корее и Японии, в то время как тропические сорта мигрировали в Юго-Восточную Азию.
«Резкое изменение климата заставило растения, включая сельскохозяйственные культуры, адаптироваться», — сказал Рафал М. Гутакер, ведущий автор исследования. «Это событие привело к миграции рисового сельского хозяйства и фермерских общин в Юго-Восточную Азию».
Эти выводы были подкреплены данными археологических раскопок остатков риса в Азии, которые также показали, что после глобального похолодания тропический рис мигрировал на юг.
После глобального похолодания тропический японский рис продолжал диверсифицироваться. Он достиг островов в Юго-Восточной Азии около 2 500 лет назад, вероятно, благодаря обширным торговым сетям и перемещению товаров и народов в регионе.
В то время как исследователи полагали, что осадки и вода будут наиболее важным экологическим фактором в разнообразии риса, они обнаружили, что главную роль играет температура. Анализ показал, что накопление тепла и сама температура сильно связаны с геномными различиями между сортами риса.
Понимание связи между распространением риса и экологическими факторами может помочь ученым разработать новые сорта, отвечающие будущим природным вызовам, таким как изменение климата и засуха.
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Наука и техника , Биология , Резкое похолодание , Китай
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