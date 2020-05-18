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Запуск спутников Starlink отложен и состоится после 27 мая 

ТАСС и ещё 10 16 минут назад
Запуск спутников Starlink отложен
Фото: Reuters
Американская компания SpaceX из-за погодных условий перенесла на более поздний срок запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник в Twitter компании.
"Из-за тропического шторма Arthur мы отказываемся от [запуска в рамках] миссии Starlink", — указывается в заявлении компании.
По ее сведениям, он состоится уже после намеченного на 27 мая запуска пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в рамках которого астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен будут доставлены на Международную космическую станцию (МКС).
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Наука и техника , Технологии , SpaceX
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