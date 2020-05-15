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Озар назначен врио гендиректора РКК «Энергия» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Озар назначен врио гендиректора РКК «Энергия»
Фото: РИА Новости
Бывший советник главы Роскосмоса Игорь Озар назначен исполняющим обязанности генерального директора ПАО «РКК «Энергия», сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Совет директоров ПАО «РКК „Энергия“ утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с наблюдательным советом госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца», — говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.
Кроме того, как и сообщалось ранее, бывший глава «Энергии» Николай Севастьянов займет пост советника гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и будет работать над вопросами развития частной космонавтики.
Сам Рогозин заявил, что «Энергии» под руководством Озара предстоит реализовать ряд проектов. «Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК „Энергия“: запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля „Орел“ в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и ее элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции», — приводит пресс-служба слова главы Роскосмоса. Кроме того под руководством Озара планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны.
Напомним, смене руководителя «Энергии» стало известно в пятницу. Сообщалось, что уход Севастьянова с должности связан с длительным кризисом на предприятии.
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Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Игорь Озар , Николай Севастьянов , Роскосмос , РКК Энергия
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